Три улицы в Хабаровске остались без холодной воды

Жители домов № 15 «Д», № 15 «Д»/3 и 15 по улице Волочаевской, № 17 и № 6 по переулку Трубному, а также № 16 по улице Ватутина в Хабаровске с 09:00 остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», жидкости не будет до конца текущих суток. На месте работает бригада ремонтников, которая устраняет порыв.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, для жителей домов, оставшихся без холодной воды, будет организован подвоз жидкости автоцистернами — с 09:00 до 21:00. Машины будут ждать людей по следующим адресам: переулок Трубный, 17 и улица Ватутина, 16. Для уточнения информации городские власти рекомендуют обращаться в МУП «Водоканал» по телефону 70−47−30.
На время производства ремонтных работ на коммунальных сетях проезд автомобилей по переулку Трубному будет ограничен по обеим полосам дороги в районе дома № 15. Полностью движение транспорта обещают восстановить до 27 октября.