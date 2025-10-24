Три улицы в Хабаровске остались без холодной воды

Жители домов № 15 «Д», № 15 «Д»/3 и 15 по улице Волочаевской, № 17 и № 6 по переулку Трубному, а также № 16 по улице Ватутина в Хабаровске с 09:00 остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», жидкости не будет до конца текущих суток. На месте работает бригада ремонтников, которая устраняет порыв.