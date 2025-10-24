В США потерпел крушение новейший самолет ВВС с людьми на борту

В штате Оклахома произошла авиакатастрофа с участием военного самолета Воздушных сил США. Согласно официальному заявлению Национальной гвардии штата, учебный полет завершился крушением воздушного судна модели OA-1K Skyraider II.
На его борту находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС США и гражданский подрядчик.
На данный момент информация о возможных жертвах или пострадавших в результате инцидента не поступала.
Ранее сообщалось, что в Польше упал военный беспилотник.
