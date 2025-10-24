Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США потерпел крушение новейший самолет ВВС с людьми на борту

В штате Оклахома произошла авиакатастрофа с участием военного самолета Воздушных сил США.

В штате Оклахома произошла авиакатастрофа с участием военного самолета Воздушных сил США. Согласно официальному заявлению Национальной гвардии штата, учебный полет завершился крушением воздушного судна модели OA-1K Skyraider II.

На его борту находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС США и гражданский подрядчик.

На данный момент информация о возможных жертвах или пострадавших в результате инцидента не поступала.

Ранее сообщалось, что в Польше упал военный беспилотник.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.