В центральной части Польши потерпел аварию военный беспилотник

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых среди мирного населения Белгорода и Белгородского района после атаки украинских беспилотников. Также повреждено несколько коммерческих объектов, легковой автомобиль, кровля многоквартирного дома и остекление социального и административного зданий. Позднее количество пострадавших в результате удара увеличилось до 20 человек. В частности, атака на остановочный комплекс в Белгороде привела к травмам ещё троих мирных жителей. Среди пострадавших 17-летняя девушка, которая находится в тяжёлом состоянии.