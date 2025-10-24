Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центральной части Польши потерпел аварию военный беспилотник

В центральном регионе Польши военный беспилотный летательный аппарат потерпел аварию. Как передаёт Польская группа вооружений, инцидент произошёл в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства.

Источник: Life.ru

«Информируем, что 23 октября в Иновроцлаве произошло происшествие с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода № 2. В результате происшествия никто не пострадал», — сказано в заявлении.

В настоящее время специалисты предприятия-изготовителя проводят комплексное расследование для установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых среди мирного населения Белгорода и Белгородского района после атаки украинских беспилотников. Также повреждено несколько коммерческих объектов, легковой автомобиль, кровля многоквартирного дома и остекление социального и административного зданий. Позднее количество пострадавших в результате удара увеличилось до 20 человек. В частности, атака на остановочный комплекс в Белгороде привела к травмам ещё троих мирных жителей. Среди пострадавших 17-летняя девушка, которая находится в тяжёлом состоянии.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.