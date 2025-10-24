В Оклахоме разбился самолёт ВВС США OA-1K Skyraider II

Самолёт Военно-воздушных сил Соединённых Штатов потерпел крушение в американском штате Оклахома, информирует национальная гвардия штата.
Речь идёт о самолёте OA-1K Skyraider II. На борту находился гражданский.
«Самолёт ВВС OA-1K Skyraider II разбился во второй половине дня на борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США», — говорится в сообщении.
Военный самолёт выполнял тренировочную миссию. Сведения о погибших и пострадавших не поступали.
Ранее сообщалось, что пилот ВВС Соединённых Штатов Чарльз Майкл Гордон и его 13-летний сын погибли при крушении самолёта Team Rocket F-14 Raider на Майорке.