В Новосибирске девочку незаконно удерживали в магазине за кражу конфет

В Новосибирской области в полицию поступило сообщение о краже конфет несовершеннолетним в торговом зале. По прибытии, стражи порядка нашли девочку, которую сотрудники магазина уже задержали и держали под наблюдением. Ранее в социальных сетях появились сообщения о пропаже 10-летней школьницы, которая не пошла на занятия по танцам после школы, вызвав беспокойство родителей. В районных чатах распространялись объявления о её исчезновении, а позже стало известно, что девочка была задержана и находилась в подсобном помещении магазина.