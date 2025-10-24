Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске девочку незаконно удерживали в магазине за кражу конфет

В Новосибирской области в полицию поступило сообщение о краже конфет несовершеннолетним в торговом зале.

Источник: Freepik

В Новосибирской области в полицию поступило сообщение о краже конфет несовершеннолетним в торговом зале. По прибытии, стражи порядка нашли девочку, которую сотрудники магазина уже задержали и держали под наблюдением. Ранее в социальных сетях появились сообщения о пропаже 10-летней школьницы, которая не пошла на занятия по танцам после школы, вызвав беспокойство родителей. В районных чатах распространялись объявления о её исчезновении, а позже стало известно, что девочка была задержана и находилась в подсобном помещении магазина.

Очевидцы рассказали, что у девочки не было телефона, и она не могла сообщить контактные данные родителей. Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о незаконном удержании дочери. Полицейские приступили к расследованию инцидента с целью выяснить все обстоятельства. В настоящий момент рассматривается вопрос о передаче материалов в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

По законам России, сотрудники магазинов не вправе удерживать несовершеннолетних подозреваемых в правонарушениях, обязаны вызвать полицию. Незаконное задержание может быть квалифицировано как лишение свободы.