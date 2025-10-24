Гараж, сарай с птицей и кафе горели в Комсомольске

Позже ночью на Аллее Труда загорелось кафе при кинотеатре. Горели холодильник и торговое оборудование на площади 10 квадратных метров, от жара оплавились три кондиционера, стены и потолок. Пожарные боролись с пламенем два часа. Причины возгораний устанавливают дознаватели МЧС России.