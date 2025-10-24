Гараж, сарай с птицей и кафе горели в Комсомольске

В Комсомольске пожарные выезжали на тушение нескольких возгораний — горели частные постройки и помещение кафе. В одном из пожаров погибла домашняя птица. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На улице Заводской загорелся металлический гараж на территории автокооператива. Внутри горели автозапчасти и мопед. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров, на ликвидацию возгорания потребовался час.
Еще одно возгорание произошло на улице Майской. На частной территории сгорели деревянный сарай и кладовая — всего около 30 квадратных метров. В огне погибли четыре индюка. Пожар потушили за полчаса.
Позже ночью на Аллее Труда загорелось кафе при кинотеатре. Горели холодильник и торговое оборудование на площади 10 квадратных метров, от жара оплавились три кондиционера, стены и потолок. Пожарные боролись с пламенем два часа. Причины возгораний устанавливают дознаватели МЧС России.