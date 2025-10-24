В Хабаровске в пожаре в многоэтажке на Ленина погиб 88-летний мужчина

В Хабаровске во время пожара в многоквартирном доме на улице Ленина погиб 88-летний пенсионер, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
К моменту прибытия пожарных из квартиры, где горели вещи и пол на площади около 5 квадратных метров, шел черный дым. Пожарные вывели с верхних этажей здания восемь человек, включая ребенка.
При тушении возгорания в квартире обнаружили погибшего 88-летнего мужчину. Госпитализирована 66-летняя женщина с ожогами лица и дыхательных путей.
— Возгорание ликвидировали за 30 минут. Причины установят дознаватели МЧС России, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Напомним, у Хабаровска пожарные тушат возгорания на островах.