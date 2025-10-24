Педиатр Буянова, обвиняемая в фейках, осуждала СВО в переписке

Суд приговорил педиатра к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима в ноябре прошлого года. Прокурор запрашивал шесть лет, защита настаивала на оправдательном приговоре. Решение суда было обжаловано, но Мосгорсуд оставил его без изменений. В настоящее время Буянова отбывает наказание в колонии в Костроме. Уголовное дело против врача было возбуждено по инициативе председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По данным следствия, Буянова насмешливо отреагировала на тоску ребёнка, чей отец погиб в зоне СВО, сопроводив это высказываниями о правомерности действий украинских вооружённых формирований.