Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оклахоме упал военный самолёт США с людьми на борту

В Оклахоме самолёт OA-1K Skyraider II ВВС США с двумя людьми на борту потерпел крушение. Об этом сообщила Национальная гвардия штата.

Источник: Life.ru

«Самолёт Военно-воздушных сил OA-1K Skyraider II разбился ранее во второй половине дня. На борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США», — сказано в сообщении.

В момент крушения самолёт выполнял тренировочную миссию. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в центральной части Польши потерпел аварию военный беспилотник. Инцидент произошёл в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства. В настоящее время специалисты предприятия-изготовителя проводят комплексное расследование для установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.