В Оклахоме упал военный самолёт США с людьми на борту

«Самолёт Военно-воздушных сил OA-1K Skyraider II разбился ранее во второй половине дня. На борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США», — сказано в сообщении.
В момент крушения самолёт выполнял тренировочную миссию. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в центральной части Польши потерпел аварию военный беспилотник. Инцидент произошёл в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства. В настоящее время специалисты предприятия-изготовителя проводят комплексное расследование для установления точных причин и обстоятельств случившегося.
