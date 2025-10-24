Жительница Хабаровского края зарезала приятеля, предложившего сожительствовать

Установлено, что в январе этого года селянка распивала спиртное у себя дома со своим старинным другом — они были знакомы свыше 20 лет. Подпив, мужчина предложил ей сожительствовать, но это возмутило хозяйку. Начался конфликт, и женщина ударила ухажера ножом в сердце. На этом ссора утихла, все разошлись спать, а утром обвиняемая обнаружила, что ее гость скончался.