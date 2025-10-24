Жительница Хабаровского края зарезала приятеля, предложившего сожительствовать

В Хабаровском крае вынесен приговор жительнице села Кондратьевка, которая зарезала своего давнего приятеля. Конфликт между ними начался с предложения жить вместе.
Как сообщили в следкоме региона, суд признал 44-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что в январе этого года селянка распивала спиртное у себя дома со своим старинным другом — они были знакомы свыше 20 лет. Подпив, мужчина предложил ей сожительствовать, но это возмутило хозяйку. Начался конфликт, и женщина ударила ухажера ножом в сердце. На этом ссора утихла, все разошлись спать, а утром обвиняемая обнаружила, что ее гость скончался.
Суд вынес приговор — 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.