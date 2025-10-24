Красноярская полиция опровергла информацию о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых

Со слов его родственников, 18 октября он поехал рыбачить на Ману на резиновой лодке и в тот же день в последний раз выходил на связь, после чего его местонахождение стало неизвестно. Родные мужчины предприняли попытки найти его самостоятельно, но не смогли и 21 октября обратились в полицию. С этого дня пропавшего ищут организованные группы из числа сотрудников МВД, МЧС и волонтеров.
Было найдено плавсредство пропавшего. Отмечается, что поиски осложняют погодные условия и шуга на реке.
Между тем, в некоторых СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что рыбак потерялся недалеко от района поисков пропавшей в конце сентября в турпоходе семьи Усольцевых, но в ГУ МВД опровергли это:
«Распространённая в ряде источников информация о том, что место пропажи мужчины совпадает с примерной зоной поисков семьи Усольцевых, не соответствует действительности. Отдаленность участков поиска друг от друга составляет порядка 60 километров».