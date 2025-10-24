Четвёртый раз за два года рвутся трубы ГВС в многоквартирном доме во Владивостоке

Как пишут жители дома в социальных сетях, коммунальная авария произошла сегодня утром, затопило с пятого по первый этажи. Потоп разбудил людей около 06:00. Дозвониться до аварийных служб жильцам длительное время не удавалось, приходилось вычерпывать воду из квартир вёдрами.
Порывы в доме случаются постоянно. В марте этого года два раза с интервалом в неделю затапливало одни и те же квартиры из-за лопнувшей трубы в чердачном помещении. По словам жильцов, коммуникации в доме не менялись со дня постройки, на замену проржавевшей трубы у управляющей компании якобы нет средств.
Жильцы квартиры, пострадавших этим утром, пишут, что их последний раз топило кипятком в прошлом году. Всё закончилось приездом прокуратуры и латкой коммуникаций, но не их заменой.
Помимо аварии на тепловых коммуникациях, в доме наблюдаются перебои с электроснабжением: на протяжении двух дней перед порывом отключали свет.