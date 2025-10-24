Четвёртый раз за два года рвутся трубы ГВС в многоквартирном доме во Владивостоке

Порывы в доме случаются постоянно. В марте этого года два раза с интервалом в неделю затапливало одни и те же квартиры из-за лопнувшей трубы в чердачном помещении. По словам жильцов, коммуникации в доме не менялись со дня постройки, на замену проржавевшей трубы у управляющей компании якобы нет средств.