За сутки в Красноярском крае ликвидировали 14 пожаров

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 14 пожаров. Как рассказали в региональном МЧС, в них никто не пострадал. Одно из возгораний произошло ночью в Бородине. Там на улице Луговая горел дом. Сгорели кровля и хозпостройки на площади 200 «квадратов». Предварительно, пожар сучился из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.