Житель Хабаровского края подвергся шантажу после общения с несовершеннолетней

В Хабаровском крае житель города Юности оказался жертвой вымогателей после знакомства с девушкой в интернете. Шантажисты настаивали, что его новая приятельница не достигла совершеннолетия.

Источник: Philipp Katzenberger/CC0

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, 22-летний комсомольчанин обратился с заявлением о вымогательстве. Парень рассказал, что познакомился в интернете с девушкой, которая уверяла, что ей 20 лет. Для более близкого общения они перешли в мессенджер и созвонились по видеосвязи. Но уже на следующий день с молодым человеком связался неизвестный, который сходу заявил, что собеседнице лишь 15 лет. И, если парень не хочет стать фигурантом дела о растлении малолетней, ему надо заплатить. Также шантажист угрожал, что разошлет его интимные фото родным и выложит в интернет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Устанавливаются личность подозреваемых. Им грозит до четырех лет лишения свободы.