Житель Хабаровского края подвергся шантажу после общения с несовершеннолетней

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, 22-летний комсомольчанин обратился с заявлением о вымогательстве. Парень рассказал, что познакомился в интернете с девушкой, которая уверяла, что ей 20 лет. Для более близкого общения они перешли в мессенджер и созвонились по видеосвязи. Но уже на следующий день с молодым человеком связался неизвестный, который сходу заявил, что собеседнице лишь 15 лет. И, если парень не хочет стать фигурантом дела о растлении малолетней, ему надо заплатить. Также шантажист угрожал, что разошлет его интимные фото родным и выложит в интернет.