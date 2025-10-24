Жители Хабаровского края перевели аферистам более 1 млрд рублей

Несмотря на многочисленные публикации и профилактические мероприятия со стороны правоохранительных органов жители Хабаровского края продолжают попадаться на удочки мошенников. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», по состоянию на 23 октября жертвами злоумышленников стали более 2,6 тысяч жителей края.
Общий ущерб с 1 января 2025 года уже превысил 1 млрд 69 млн рублей. В минувшем году за аналогичный период от действий мошенников пострадали 3055 человек, а ущерб составил 1,4 млрд рублей.
В прокуратуре Хабаровского края рассказали, что в 2024 году самой крупной суммой ущерба, нанесённого одному гражданину, стали 35 млн рублей, в этом году — 12 млн рублей. В обоих случаях люди под влиянием преступников лишились жилья, накоплений и остались с внушительными кредитами.
Изобретательность аферистов не знает границ. Они придумывают все новые и новые способы обмана людей.
В частности, в Комсомольске-на-Амуре звонящие представляются сотрудниками газовых служб и ссылаются на «изменения в законе».
Они утверждают, что нужно срочно заключить договор на обслуживание газового оборудования. Мошенники присылают «номер талона» и предлагают проверить его на некоем сайте. После ввода человеку приходит СМС с кодом, который злоумышленники просят продиктовать. Далее работают по привычной схеме: звонят «из правоохранительных органов» и уговаривают перевести деньги на «безопасный счёт».
При этом сами газовики подчеркивают, что они никогда не заключают и не продлевают договоры на техническое обслуживание по телефону, и рекомендуют гражданам быть бдительными.