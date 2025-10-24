Жители Хабаровского края перевели аферистам более 1 млрд рублей

В прокуратуре Хабаровского края рассказали, что в 2024 году самой крупной суммой ущерба, нанесённого одному гражданину, стали 35 млн рублей, в этом году — 12 млн рублей. В обоих случаях люди под влиянием преступников лишились жилья, накоплений и остались с внушительными кредитами.