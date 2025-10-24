Два тела нашли в сгоревшей машине на юге Москвы после пожара

На юго-западе Москвы в сгоревшем автомобиле УАЗ-452 («Буханка») обнаружены тела двух человек. Об этом стало известно в пятницу, 24 октября.
Причины происшествия выясняются, однако следствие не исключает версию поджога.
По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел около 2:30 ночи в районе Теплый Стан, где жители заметили крупный пожар, охвативший как минимум четыре автомобиля с московскими номерами: УАЗ («буханка»), Audi, Volkswagen и Ford. После того как огонь был потушен, при осмотре сгоревшего УАЗа были найдены два тела. Личности погибших и точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
13 октября сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Владимирской области по подозрению в поджогах машин в столице. На его счету как минимум два таких эпизода. Подозреваемый действовал в сговоре с неизвестным злоумышленником, который вымогал у владельцев автомобилей деньги. Они действовали с целью дестабилизации деятельности органов власти.