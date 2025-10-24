Два тела нашли в сгоревшей машине на юге Москвы после пожара

По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел около 2:30 ночи в районе Теплый Стан, где жители заметили крупный пожар, охвативший как минимум четыре автомобиля с московскими номерами: УАЗ («буханка»), Audi, Volkswagen и Ford. После того как огонь был потушен, при осмотре сгоревшего УАЗа были найдены два тела. Личности погибших и точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.