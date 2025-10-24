Тела двух человек обнаружены в сгоревшей Буханке в Москве

В районе Тёплый Стан на юго-западе Москвы в результате пожара, охватившего несколько автомобилей, обнаружены тела двух человек. По информации источника телеграм-канала SHOT, ночью местные жители стали свидетелями возгорания, в котором пострадали четыре машины, включая УАЗ 2206 («Буханка»), где и были найдены погибшие.