Тела двух человек обнаружены в сгоревшей Буханке в Москве

В районе Тёплый Стан на юго-западе Москвы в результате пожара, охватившего несколько автомобилей, обнаружены тела двух человек.

В районе Тёплый Стан на юго-западе Москвы в результате пожара, охватившего несколько автомобилей, обнаружены тела двух человек. По информации источника телеграм-канала SHOT, ночью местные жители стали свидетелями возгорания, в котором пострадали четыре машины, включая УАЗ 2206 («Буханка»), где и были найдены погибшие.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. После ликвидации огня сотрудники экстренных служб провели осмотр транспортных средств.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая возможную версию с поджогом.

Ранее сообщалось, что дети попали фейерверком в балкон и устроили ужасный пожар.

