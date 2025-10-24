Избиение школьницы в Иркутске прокомментировала детский омбудсмен

— Оказалось, что конфликт начался еще в стенах учебного заведения, но педагоги, ставшие свидетелями, не приняли никаких мер. Особенно тревожит то, что участница нападения уже состоит на профилактическом учете в полиции. Несмотря на проводимую с ней работу, положительных результатов, нет, что говорит о недостатках в работе и отсутствии реального взаимодействия между школой, органами системы профилактики и семьей, — отметила Татьяна Афанасьева.