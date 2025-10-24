Избиение школьницы в Иркутске прокомментировала детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева отреагировала на шокирующее видео, где восьмиклассницы избивают сверстницу в микрорайоне Первомайском. Напомним, на кадрах девочку в розовой куртке несколько раз бьют ногами и кулаком по лицу, пока она молча пытается уйти.
— Оказалось, что конфликт начался еще в стенах учебного заведения, но педагоги, ставшие свидетелями, не приняли никаких мер. Особенно тревожит то, что участница нападения уже состоит на профилактическом учете в полиции. Несмотря на проводимую с ней работу, положительных результатов, нет, что говорит о недостатках в работе и отсутствии реального взаимодействия между школой, органами системы профилактики и семьей, — отметила Татьяна Афанасьева.
После публикации видео полиция начала проверку, а Следственный комитет завел уголовное дело по статье о хулиганстве. Омбудсмен потребовала провести служебную проверку в школе и устранить все недочеты. Ход расследования и принятые меры взяты на личный контроль Татьяны Афанасьевой.
