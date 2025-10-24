Коуч Баранов рассказал о вреде ритуала, сделанного Усольцевой до пропажи

Неправильно выполненная духовная практика, которыми увлекалась пропавшая в красноярской тайге Ирина Усольцева, может нанести вред человеку, сообщил в беседе с aif.ru психолог, коуч Максим Баранов.
Напомним, 48-летняя Ирина Усольцева, которая пропала вместе с мужем Сергеем и пятилетней дочерью Ариной в тайге Красноярского края 28 сентября, часто рассказывала в своем блоге о духовных практиках, которые делала сама и предлагала попробовать другим. Среди них, например, была медитация Кали.
Культ Кали — это одно из направлений в индуизме, посвященное почитанию богини Кали. Примечательно, что эту богиню традиционно изображают в грозном облике — с высунутым языком, в гирлянде из черепов и юбке из отрубленных рук.
Есть сведения о существовании секты душителей, которые совершали ритуальные убийства, считая, что таким образом служат Кали.
«Любая мощная духовная или телесная практика, выполняемая без понимания сути, без бережного ведения и вне контекста внутренней готовности человека, может быть не просто бесполезна, а деструктивна. Это как пытаться управлять мощным автомобилем, не зная правил дорожного движения. Практики, работающие с глубинными слоями психики и энергией, такие как медитация Кали, могут поднимать из бессознательного непрожитые травмы, сильные эмоции и подавленные состояния. Если у человека нет для этого достаточной внутренней опоры, если он не готов это принять и прожить, а рядом нет опытного, трезвого и безопасного проводника, который поможет контейнировать этот опыт — последствия могут быть непредсказуемы. Это может усилить внутренний разлад, а не гармонию», — пояснил эксперт.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в районе скалы Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района 28 сентября. С тех пор об их судьбе ничего не известно.
Ранее психолог Шрайнер рассказала о последнем сообщении Усольцевой перед пропажей.