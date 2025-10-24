Коуч Баранов рассказал о вреде ритуала, сделанного Усольцевой до пропажи

«Любая мощная духовная или телесная практика, выполняемая без понимания сути, без бережного ведения и вне контекста внутренней готовности человека, может быть не просто бесполезна, а деструктивна. Это как пытаться управлять мощным автомобилем, не зная правил дорожного движения. Практики, работающие с глубинными слоями психики и энергией, такие как медитация Кали, могут поднимать из бессознательного непрожитые травмы, сильные эмоции и подавленные состояния. Если у человека нет для этого достаточной внутренней опоры, если он не готов это принять и прожить, а рядом нет опытного, трезвого и безопасного проводника, который поможет контейнировать этот опыт — последствия могут быть непредсказуемы. Это может усилить внутренний разлад, а не гармонию», — пояснил эксперт.