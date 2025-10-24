Учительница четырежды изнасиловала школьника и сбежала от полиции

В американском штате Флорида арестовали преподавательницу Джордан Кейси Хок, проживающую в Майами-Лейкс и работавшую в одной из местных начальных школ.
Согласно материалам, предоставленным правоохранителями, до этого она трудилась учителем в городе Каннаполис, что находится в Северной Каролине. Следствие утверждает, что именно там женщина вступила в интимную связь с учеником и четыре раза его изнасиловала, после чего переехала во Флориду. Причины смены места работы и ухода из предыдущей школы пока не разглашаются, передает WPLG.
Большинство деталей уголовного дела пока остаются под грифом секретности, однако известно, что противоправные действия имели место в 2025 году. На заседании суда Хок обратилась с ходатайством, чтобы дальнейшие юридические процедуры проходили именно во Флориде.
Представители образовательных властей округа Майами-Дейд сообщили об увольнении подозреваемой сразу после того, как расследование официально началось, и подчеркнули, что впредь она не сможет работать учителем в данном регионе.
