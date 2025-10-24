Суд отклонил доводы защиты педиатра Буяновой о фальсификации доказательств

Как сообщал Life.ru, дело против педиатра Буяновой возбудили по поручению Александра Бастрыкина зимой этого года. На приём к врачу пришла женщина с 7-летним сыном погибшего участника бойца СВО. Мальчик сильно переживал из-за гибели папы. Буянова сказала ребёнку, что его отец якобы был законной военной целью для ВСУ. В отношении врача возбудили дело о фейках против ВС РФ. Подозреваемая попыталась покинуть территорию России, но её задержали.