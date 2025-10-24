Красноярский охотник Сергеев оценил версию о побеге Усольцевых

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых — Ирина, Сергей и пятилетняя Арина — могла сбежать за пределы региона или страны. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил местный охотник Андрей Сергеев.
Специалист также не исключил, что Усольцевы до сих пор могут скитаться по тайге в поисках помощи.
«Может, действительно, сбежали или где-то по тайге идут. В районе курумника (скопление каменных остроугольных глыб, образовавшееся естественным путем) тяжело найти следы, а если где-то в тайге, то можно найти», — отметил он.
Охотник назвал пропажу Усольцевых странной, поскольку за все время не было найдено практически никаких следов.
Напомним, семья Усольцевых из трех человек пропала 28 сентября в Красноярском крае. В последний раз их видели, когда они направлялись к скале Буратинка Партизанского района. После этого их никто не видел.
Почти за месяц поисков было выдвинуто множество версий их исчезновения, но основной, по информации СК, остается несчастный случай.
Ранее охотник Сергеев оценил версию о попадании Усольцевых в волчью яму в тайге.