Стали известно подробности дела против главы АСВ Мельникова

Аквапарк «Аквамир» ранее находился под управлением Агентства страхования вкладов в рамках конкурсного производства после процедуры банкротства. По версии следствия, доходы, полученные от эксплуатации комплекса, должны были направляться на погашение долговых обязательств, однако вместо этого, как утверждают правоохранительные органы, средства распределялись между участниками преступной схемы, в числе которых следствие называет и Андрея Мельникова.