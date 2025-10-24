Стали известно подробности дела против главы АСВ Мельникова

Руководителю Агентства страхования вкладов Андрею Мельникову предъявлено обвинение в присвоении более четырех миллиардов рублей, связанных с эксплуатацией новосибирского аквапарка «Аквамир». Об этом сообщил его адвокат Никита Филиппов, отметив, что считает выдвинутые обвинения полностью необоснованными.
21 октября Лефортовский суд Москвы постановил заключить Мельникова под стражу сроком на два месяца. Защита намерена обжаловать это решение в установленные законом сроки.
Как уточняет издание «Коммерсантъ», топ-менеджеру вменяется мошенничество в особо крупном размере. В настоящий момент он содержится в следственном изоляторе «Лефортово», где проходит обязательный карантин.
Аквапарк «Аквамир» ранее находился под управлением Агентства страхования вкладов в рамках конкурсного производства после процедуры банкротства. По версии следствия, доходы, полученные от эксплуатации комплекса, должны были направляться на погашение долговых обязательств, однако вместо этого, как утверждают правоохранительные органы, средства распределялись между участниками преступной схемы, в числе которых следствие называет и Андрея Мельникова.
