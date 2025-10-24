Красноярский охотник Сергеев ответил, мог ли на Усольцевых напасть медведь

В лесах Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, водятся дикие животные. Местный охотник Андрей Сергеев в беседе с aif.ru рассказал, мог ли медведь растерзать заблудившихся туристов.
«Медведь в такое время не тронет, ему берлогу надо искать, спать ложиться. Даже если бы растерзал, вещи бы нашлись, тряпки и так далее», — пояснил охотник.
По словам специалиста, Усольцевы, вероятнее всего, столкнулись с браконьерами, которые могли с ними разобраться «по-своему».
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их дочь Арина пропали в районе скалы Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. В этот день они планировали совершить небольшой поход на возвышенность.
С тех пор об их местонахождении ничего не известно. Официальная версия местного СК — несчастный случай.
Ранее охотник Сергеев оценил версию о попадании Усольцевых в волчью яму в тайге.