Бастрыкин взял под контроль дело о нападении собаки на девочку в Омске

Следователи расследуют инцидент, в котором 14-летняя девочка пострадала от бойцовской собаки.

Источник: Om1 Омск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, которое расследуют в Омской области.

Напомним, собака бойцовской породы напала на 14-летнюю девочку, когда её выгуливала владелица. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Известно, что собака уже нападала на других людей и животных.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и разобраться с доводами, озвученными в СМИ.