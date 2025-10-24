Бастрыкин взял под контроль дело о нападении собаки на девочку в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, которое расследуют в Омской области.
Напомним, собака бойцовской породы напала на 14-летнюю девочку, когда её выгуливала владелица. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Известно, что собака уже нападала на других людей и животных.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и разобраться с доводами, озвученными в СМИ.