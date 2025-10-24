Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вернул Блиновской компанию стоимостью 21 миллион рублей

Арбитражный суд Москвы восстановил право собственности Елены Блиновской на 100 процентов долей в ООО «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 миллиона рублей. Решение принято по заявлению финансового управляющего блогера.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Суд признал недействительными действия Натальи Блиновской, жены брата блогера, по уменьшению доли Елены Блиновской в компании и введению в состав участников другого лица. Также недействительной признана сделка Натальи Блиновской по выходу из состава учредителей.

В результате этих решений Елене Блиновской возвращено 100 процентов долей в ООО «Сады Адыгеи», номинальная стоимость которых составляет 10 тысяч рублей, а реальная — более 21 миллиона рублей. Соответствующие изменения будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает РИА Новости.

Тем временем Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Блиновской и постановил, что гуру марафонов предстоит провести в тюрьме 4,5 года.

Позже стало известно, что у дочери Блиновской дефект межжелудочковой перегородки и больное сердце. По словам матери осужденной Нины Останиной, из-за разлуки с мамой состояние ребенка ухудшилось.

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше