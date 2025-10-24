Суд вернул Блиновской компанию стоимостью 21 миллион рублей

Суд признал недействительными действия Натальи Блиновской, жены брата блогера, по уменьшению доли Елены Блиновской в компании и введению в состав участников другого лица. Также недействительной признана сделка Натальи Блиновской по выходу из состава учредителей.
В результате этих решений Елене Блиновской возвращено 100 процентов долей в ООО «Сады Адыгеи», номинальная стоимость которых составляет 10 тысяч рублей, а реальная — более 21 миллиона рублей. Соответствующие изменения будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает РИА Новости.
Тем временем Мосгорсуд рассмотрел апелляцию Блиновской и постановил, что гуру марафонов предстоит провести в тюрьме 4,5 года.
Позже стало известно, что у дочери Блиновской дефект межжелудочковой перегородки и больное сердце. По словам матери осужденной Нины Останиной, из-за разлуки с мамой состояние ребенка ухудшилось.