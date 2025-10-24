Новосибирца отправили в колонию за грабеж золотых украшений у жены

Инцидент произошел в феврале этого года. Как установил суд, мужчина явился к подъезду дома, где жила его супруга с отцом. Там он напал на женщину, применив физическую силу и угрозы. После этого он сорвал с ее шеи две золотые цепочки с кулонами, причинив ущерб более чем на 60 тысяч рублей.