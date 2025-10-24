Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца отправили в колонию за грабеж золотых украшений у жены

Октябрьский районный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: Freepik

В Новосибирске 37-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, признан виновным в грабеже. Октябрьский районный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Инцидент произошел в феврале этого года. Как установил суд, мужчина явился к подъезду дома, где жила его супруга с отцом. Там он напал на женщину, применив физическую силу и угрозы. После этого он сорвал с ее шеи две золотые цепочки с кулонами, причинив ущерб более чем на 60 тысяч рублей.

Несмотря на представленные доказательства, новосибирец свою вину не признал.

Суд, учитывая тяжесть преступления и наличие судимости, вынес обвинительный приговор. Теперь мужчина проведет ближайшие годы в исправительной колонии строгого режима.