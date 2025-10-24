Новосибирца отправили в колонию за грабеж золотых украшений у жены

В Новосибирске 37-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, признан виновным в грабеже. Октябрьский районный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Инцидент произошел в феврале этого года. Как установил суд, мужчина явился к подъезду дома, где жила его супруга с отцом. Там он напал на женщину, применив физическую силу и угрозы. После этого он сорвал с ее шеи две золотые цепочки с кулонами, причинив ущерб более чем на 60 тысяч рублей.
Несмотря на представленные доказательства, новосибирец свою вину не признал.
Суд, учитывая тяжесть преступления и наличие судимости, вынес обвинительный приговор. Теперь мужчина проведет ближайшие годы в исправительной колонии строгого режима.