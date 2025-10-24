Ричмонд
Мощный взрыв прогремел в квартире в подмосковном Красногорске (видео)

В Красногорске произошел мощный взрыв в квартире на 13-м этаже многоэтажного дома на бульваре Космонавтов. Об этом стало известно в пятницу, 24 октября.

Взрывной волной вырвало часть стены, а также выбило стекла как минимум в пяти квартирах. Обломки фасада и стекла разбросаны по всему двору.

Инцидент произошел около пяти утра. Сообщается, что в момент взрыва в квартире могли находиться люди. Информация о возможных пострадавших уточняется.

К месту происшествия оперативно прибыли скорая помощь и полиция, территория оцеплена. Причины взрыва в настоящее время устанавливаются, передает Telegram-канал Shot.

Позже выяснилось, что, по предварительным данным, в помещении мог взорваться газовый баллон. Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором запечатлен момент взрыва.

Ночью 13 октября в жилом девятиэтажном доме по улице Гмыри в Алчевске произошел взрыв, который привел к частичному обрушению здания. В результате происшествия погибли два человека.