Охотник Сергеев вспомнил слухи о следах Йети в тайге, где пропали Усольцевы

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края 28 сентября. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Источник: Аргументы и факты

Красноярский охотник Андрей Сергеев в беседе с aif.ru вспомнил слухи о следах Снежного человека, которые якобы заметили в красноярской тайге, где пропала семья Усольцевых.

Специалист подчеркнул, что в Йети не верит и считает все эти рассказы — байками.

"В Йети я не верю, хотя в 80-х писали в газетах про случай, когда два охотника легли спать и увидели именно.

эту картину, это как раз в этих краях было, но, я думаю, это байки", — сказал охотник.

Еще об одном случае с Йети в Красноярском крае рассказала местная жительница, оставившая анонимный пост в Сети. Женщина рассказала, что в лесу возле поселка Удачное они с мужем заметили странные ограждения, сделанные из деревьев.

По ее словам, человеческой силы не хватило бы для такой постройки. Странную природную стену она запечатлела на видео.

Последний раз Усольцевых — Сергея, Ирину и пятилетнюю Арину — видели 28 сентября. Они с рюкзаками направлялись в небольшой поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района.

После этого была обнаружена лишь их машина — ни семья, ни их тела до сих пор не найдены.

Ранее стало известно, что делали Усольцевы до своего исчезновения.