Стало известно, что в подмосковном городе произошел взрыв в квартире многоэтажки

В подмосковном городе Красногорске произошёл мощный взрыв в многоэтажном жилом доме.
Взрывной волной выбито целое окно и часть стены в квартире на 13-м этаже, повреждены стёкла как минимум в пяти соседних жилых помещениях, передает телеграм-канал Shot. Предположительно, в ходе происшествия пострадал один человек.
По предварительной информации, инцидент произошёл в многоквартирном доме на бульваре Космонавтов, что подтверждают данные из местных СМИ. На месте события уже работают полиция и скорая помощь, территория оцеплена, есть риск возможных пострадавших — выясняются все детали.
Поскольку официальная версия причин взрыва пока не выяснена, возможны разные сценарии — от бытовой аварии до иного рода происшествия. Следственные действия продолжаются.
