Стало известно, что в подмосковном городе произошел взрыв в квартире многоэтажки

По предварительной информации, инцидент произошёл в многоквартирном доме на бульваре Космонавтов, что подтверждают данные из местных СМИ. На месте события уже работают полиция и скорая помощь, территория оцеплена, есть риск возможных пострадавших — выясняются все детали.