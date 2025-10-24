Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что в подмосковном городе произошел взрыв в квартире многоэтажки

В подмосковном городе Красногорске произошёл мощный взрыв в многоэтажном жилом доме.

В подмосковном городе Красногорске произошёл мощный взрыв в многоэтажном жилом доме.

Взрывной волной выбито целое окно и часть стены в квартире на 13-м этаже, повреждены стёкла как минимум в пяти соседних жилых помещениях, передает телеграм-канал Shot. Предположительно, в ходе происшествия пострадал один человек.

По предварительной информации, инцидент произошёл в многоквартирном доме на бульваре Космонавтов, что подтверждают данные из местных СМИ. На месте события уже работают полиция и скорая помощь, территория оцеплена, есть риск возможных пострадавших — выясняются все детали.

Поскольку официальная версия причин взрыва пока не выяснена, возможны разные сценарии — от бытовой аварии до иного рода происшествия. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: Расследование взрыва в Копейске передадут в центральный аппарат СКР.