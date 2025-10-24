В Литве захотели оштрафовать робота-уборщика за русскую речь, но не смогли

Ранее в правительство Украины внесли законопроект об исключении русского и молдавского из перечня языков, подлежащих защите. По словам авторов документа, русский язык остаётся самым распространённым среди национальных меньшинств и может вытеснить украинский из публичного пространства. Кроме того, законопроект предусматривает добавление чешского языка и замену еврейского на иврит в перечне, на который распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков.