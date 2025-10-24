Ричмонд
В Иркутске начали судить блогера за оскорбление полицейского

При задержании она оказала полицейскому физическое сопротивление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Кировский районный суд Иркутска рассматривает уголовное дело, заведенное на 35-летнего блогера из Шелехова. Ей предъявлены обвинения в публичном оскорблении представителя власти и применении к нему насилия.

— По данным следствия, в мае этого года женщина разместила в социальных сетях видео и переписку с полицейским, сопроводив их оскорбительными комментариями. А в июне, при задержании для составления протокола, она оказала полицейскому физическое сопротивление, — прокомментировали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

На первом заседании, которое состоялось 23 октября, подсудимая полностью признала свою вину. Следующее слушание по этому делу запланировано на 6 ноября.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что избиение школьницы в Иркутске прокомментировала детский омбудсмен. Напомним, сверстницы с силой ударили восьмиклассницу в ноги, спину и лицо.