Раскрыты подробности ужасной находки 48 мешков с человеческими останками

Власти региона сталкиваются с масштабным кризисом исчезновений, вызвавшим обеспокоенность не только в Мексике, но и за ее пределами. Согласно официальным данным, в штате числятся более 15900 пропавших без вести, что связывают с активностью преступных группировок.