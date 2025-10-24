Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 165

Ранее, по информации Минздрава на 23 октября, число заболевших составляло 159 человек, включая 90 детей. Тогда в больницах находились 82 пациента, 20 из которых были выписаны после улучшения состояния. Сейчас ситуация находится под контролем, продолжаются проверки предприятий общественного питания.