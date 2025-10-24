Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 165

Количество пострадавших от пищевого отравления в Улан-Удэ увеличилось до 165 человек, среди которых 92 ребёнка, сообщили в Минздраве Бурятии.
Из общего числа заболевших 82 человека были госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, 32 из них уже выписаны в удовлетворительном состоянии.
Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована 19 октября. По данным следствия, случаи отравления связаны с употреблением готовой продукции компании «Восток». В рамках расследования возбуждено уголовное дело по статье о сбыте небезопасной для здоровья продукции, а заведующая производственным цехом предприятия задержана и обвинена.
Ранее, по информации Минздрава на 23 октября, число заболевших составляло 159 человек, включая 90 детей. Тогда в больницах находились 82 пациента, 20 из которых были выписаны после улучшения состояния. Сейчас ситуация находится под контролем, продолжаются проверки предприятий общественного питания.