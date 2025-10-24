Дандыкин: взрывами на НПЗ в Европе хотят наказать Венгрию и Словакию

«Сейчас трудно сказать, откуда наносились удары, как это произошло, но все было согласовано. Венгрию хотят наказать и Словакию… Хотят полностью выполнить санкции, которые были введены против России — отказаться от нашего газа, нефти. Все это достаточно подозрительно. На мой взгляд, это теракт. А кто за ним стоит — со временем станет известно», — отметил военный эксперт.