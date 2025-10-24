Дандыкин: взрывами на НПЗ в Европе хотят наказать Венгрию и Словакию

Произошедшие на европейских нефтеперерабатывающих заводах взрывы являются терактом, направленным против России. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, 20 октября взрыв произошёл на румынском заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в ночь на 21 октября загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венгрии, принадлежащий MOL. Примечательно, что эти европейские НПЗ работают с российской нефтью.
22 октября стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, принадлежащем венгерской компании MOL Group, произошёл пожар. Предприятие перерабатывает российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба».
Дандыкин отметил, что эти взрывы направлены против России, однако затруднился с ответом о том, кто может за этим стоять.
«Сейчас трудно сказать, откуда наносились удары, как это произошло, но все было согласовано. Венгрию хотят наказать и Словакию… Хотят полностью выполнить санкции, которые были введены против России — отказаться от нашего газа, нефти. Все это достаточно подозрительно. На мой взгляд, это теракт. А кто за ним стоит — со временем станет известно», — отметил военный эксперт.
