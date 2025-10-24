Ричмонд
Бастрыкин забрал дело о взрыве в Копейске в Москву

Об этом 24 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать расследование взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат комитета.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело по факту взрыва на заводе в Копейске, который произошел 22 октября, было возбуждено 23 октября. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура. По его словам, в этот день на территории региона будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры, телерадиокомпании и другие организации отменят развлекательные мероприятия.