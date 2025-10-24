Украинские танкисты в упор расстреляли медицинскую машину в Ямполе ДНР

«Одного парня ранило. Кинули его в “Ниву” — она была от нашего медпункта. Кинули его в “Ниву”, была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман. (Красный Лиман — Прим. Life.ru), в больницу, в него в упор танк выстрелил. Там от “Нивы” вообще практически ничего не осталось», — сообщил собеседник агентства.
Трагедия разыгралась на Т-образном перекрёстке, где украинская военная техника неожиданно появилась с бокового направления. Как добавил очевидец, погибших пришлось похоронить рядом с местом происшествия.
