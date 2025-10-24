Ричмонд
Стало известно число пострадавших во время взрыва в квартире в Красногорске

Троих человек госпитализировали после взрыва в квартире на 13-м этаже в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске на бульваре Космонавтов. Об этом стало известно в пятницу, 24 октября.

Троих человек госпитализировали после взрыва в квартире на 13-м этаже в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске на бульваре Космонавтов. Об этом стало известно в пятницу, 24 октября.

По словам свидетелей, возгорания не было, и дом не подключен к газоснабжению. Следов горения, таких как копоть, также не обнаружено. В настоящее время на месте происшествия работают медицинские бригады и пожарные службы. Специалисты продолжают выяснять причины инцидента, передает Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что взрывной волной вырвало часть стены, а также выбило стекла как минимум в пяти квартирах. Обломки фасада и стекла разбросаны по всему двору. Инцидент произошел около пяти утра. Кроме того, уточнялось, что, по предварительным данным, в помещении мог взорваться газовый баллон.