Стало известно число пострадавших во время взрыва в квартире в Красногорске

Ранее сообщалось, что взрывной волной вырвало часть стены, а также выбило стекла как минимум в пяти квартирах. Обломки фасада и стекла разбросаны по всему двору. Инцидент произошел около пяти утра. Кроме того, уточнялось, что, по предварительным данным, в помещении мог взорваться газовый баллон.