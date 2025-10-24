Число отравившихся в Улан-Удэ продолжает расти

Напомним, что о вспышке острой кишечной инфекции стало известно 19 октября. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». В рамках расследования задержана заведующая производством цеха готовой продукции компании «Восток», которой уже предъявлено официальное обвинение.