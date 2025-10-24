Число отравившихся в Улан-Удэ продолжает расти

Количество пострадавших от употребления готовой пищевой продукции в Улан-Удэ продолжает увеличиваться. Согласно последним данным Министерства здравоохранения Бурятии, на 24 октября зарегистрировано 165 случаев отравления, 92 из которых приходятся на детей.
За время лечения в республиканской клинической инфекционной больнице 32 человека были выписаны в удовлетворительном состоянии, при этом общее число госпитализированных составляет 82 человека.
Напомним, что о вспышке острой кишечной инфекции стало известно 19 октября. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». В рамках расследования задержана заведующая производством цеха готовой продукции компании «Восток», которой уже предъявлено официальное обвинение.
Ранее сообщалось, что тела двух человек обнаружены в сгоревшей Буханке в Москве.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.