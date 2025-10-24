Ричмонд
«Пытаются открыть кухню»: огнеборцам пришлось спасать кафе от огня в Астане (видео)

Сегодня ранним утром в одном из кафе Астаны произошел пожар. Огнеборцы ликвидировали возгорание, пострадавших не было, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Источник: Соцсети

В Telegram-канале Astanovka98 сегодня опубликовали видео очевидцев, которым удалось заснять процесс тушения пожара в одном из кафе Астаны.

«Шесть утра, горит кафе. Молодцы, “пожарники”, приехали оперативно, пытаются открыть дверь, скорее всего, кухни. Приехало пять единиц техники», — рассказал автор видео.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДЧС рассказали, что сегодня ранним утром в районе Байқоныр по улице Малика Габдуллина поступило сообщение о возгорании.

«По прибытии пожарных подразделений установлено, что в кафе, пристроенном к жилому дому, произошло возгорание мебели и холодильного оборудования. Пожар ликвидирован на предварительной площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет», — рассказали в ДЧС.