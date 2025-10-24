Дандыкин: взрывы, как на НПЗ в Венгрии и Румынии, продолжатся в Европе

Взрывы в Европе, как на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии, могут продолжится. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, 20 октября взрыв произошёл на румынском заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в ночь на 21 октября загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венгрии. Оба завода работают с российской нефтью.
Кроме того, 22 октября стало известно о пожаре на НПЗ в Братиславе. Предприятие перерабатывает российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба».
«Произошедшее на НПЗ в Европе — показательная порка. Кто за этим стоит — пока не известно. Но эта ситуация похожа на ту, что произошла с “Северными потоками”. Там вообще сначала сказали, что за взрывами стоит РФ. К расследованию нас не допустили. А в этом случае… Я думаю, такие моменты будут и дальше происходить. Идет противостояние», — отметил эксперт.
По словам Дандыкина, подобными ударами пытаются полностью пресечь поставки российского газа и нефти.
Ранее политолог Вадим Сипров предположил, что взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе могли быть организованы британскими спецслужбами.