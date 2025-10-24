Ричмонд
Взрыв произошел в многоэтажном доме Красногорска Московской области

В Красногорске произошел взрыв, пострадали два жителя многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

ЧП случилось в Красногорске Московской области. В одном из многоэтажных домов зафиксировали взрыв. Такими сведениями поделились в оперативных службах, цитирует ТАСС.

По предварительным данным, пострадали два жильца дома. Причины взрыва неизвестны. Он прогремел около 05:30 24 октября. Серьезные повреждения получили квартиры на верхних этажах здания, свидетельствуют кадры из видео очевидцев.

«Взрыв произошел в жилом доме по адресу: улица Космонавтов, дом 1, город Красногорск», — уведомили в оперативных службах.

Вечером 22 октября на одном из предприятий в Копейске Челябинской области прогремел взрыв. Власти не подтвердили прилет на объекту беспилотника ВСУ. Погибли не менее десяти человек. Несколько пострадавших остаются в больнице.