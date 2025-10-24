Волчьи ямы, капканы: охотник назвал опасности тайги, где ищут Усольцевых

Бесследно пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых остается главной загадкой 2025 года. Папа Сережа, мама Ирина и их пятилетняя дочурка Арина исчезли во время небольшого туристического похода на скалу Буратинка в Партизанском районе еще 28 сентября.
Среди множества появившихся почти за четыре недели поисков версий их пропажи выделяют одну приоритетную — несчастный случай. Однако что именно стало причиной трагедии в беседе с aif.ru попытался разобраться хорошо знакомый с красноярской тайгой охотник Андрей Сергеев.
Попали в капкан.
После пропажи Усольцевых — еще в начале поисков — появилась версия, что семья заплутала в лесу и угодила в одну из расставленных охотниками ловушек для диких зверей.
В красноярской тайге обитают самые разные животные: бурые медведи, волки, рыси, лисы, косули, зайцы и многие другие. Для охоты за ними могут использоваться петли, капканы, волчьи ямы.
В подготовленные для зверей ловушки, по мнению охотников, могли попасть и Усольцевы. Эта версия оказалась вполне реальной еще и потому, что как раз в день пропажи семьи ухудшились погодные условия — пошел снег. Выпавшие осадки могли прикрыть для заплутавших, уставших и замерзших путников ловушки.
Местный охотник Сергеев, однако, считает, что эта причина пропажи семьи маловероятна.
«Ловушки в красноярских лесах есть, но не везде. Там, где они пропали, находится заповедная часть, вряд ли охотники делали бы там ямы. Да и чтобы сразу втроем угодить… Таких ям не бывает», — отметил Сергеев.
Волчья яма, о которой упомянул охотник, представляет собой прикрытую ловушку, попадая в которую, животное не может выбраться самостоятельно. Обычно ее используют для ловли волков, медведей, росомах, лисиц, песцов.
Примечательно, что в России охота с помощью волчьих ям запрещена в связи с их опасностью для людей.
Убили браконьеры.
Из первой версии, по словам Сергеева, вытекает еще одна — более вероятная. Усольцевы, заблудившись в лесу, могли столкнуться с браконьерами и увидеть то, что «не должны были».
«Если только браконьеры какие-нибудь их убили, боясь, что их раскроют, но вообще в это время ценные породы зверя не добывают», — отметил специалист.
На эту версию указывает еще и то, что Усольцевы пропали бесследно. Почти за четыре недели поисков не удалось найти ни следов их пребывания, ни вещей, ни тел.
Сергеев, комментируя обстоятельства пропажи семьи, назвал их странными.
Растерзали звери.
Во время масштабных поисков Усольцевых, к которым были привлечены сотни волонтеров, появилась еще одна версия — Усольцевых могли растерзать дикие звери.
Однако в этом вопросе охотники единогласно отвечают, что этот вариант маловероятен.
«Медведь в такое время не тронет, ему берлогу надо искать, спать ложиться. Даже если бы растерзал, вещи бы нашлись, тряпки и так далее», — пояснил охотник.
Недалеко от места поисков семьи также были замечены охотящиеся на косуль волки. Однако охотник Семен Татарников пояснил, что волкам осенью есть чем питаться, другое дело — зимой.
Кроме того, Татарников подчеркнул, что волки не стали бы нападать на группу людей, а Усольцевы затерялись в тайге втроем.
Сбежали за границу.
Охотник, знакомый с красноярской тайгой, не стал исключать, что Усольцевы могли сбежать за границу. Эта версия их пропажи всплыла несколько дней назад.
«Может, действительно, сбежали или где-то по тайге идут. В районе курумника (скопление каменных остроугольных глыб, образовавшееся естественным путем) тяжело найти следы, а если где-то в тайге, то можно найти», — отметил он.
В СК, однако, комментируя версию с побегом, сообщили aif.ru, что нет никаких фактов, указывающих на то, что Усольцевы собирались уехать.
Действия с их счетами, отсутствие покупки каких-либо билетов, планы на строительство дома в России. Все это указывает на то, что они не собирались уезжать не только из РФ, но и за пределы самого Красноярского края.
Встретили Йети.
Говоря о пропаже Усольцевых, Сергеев вспомнил слухи о том, что в красноярских лесах водится Снежный человек (Йети). Но эту версию он назвал несерьезной и подчеркнул, что не верит в этих существ.
«В Йети я не верю, хотя в 80-х писали в газетах про случай, когда два охотника легли спать и увидели именно эту картину, это как раз в этих краях было, но, я думаю, это байки», — сказал охотник.
Последний раз Усольцевых — Сергея, Ирину и пятилетнюю Арину — видели 28 сентября. Они с рюкзаками направлялись в небольшой поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района. После этого была обнаружена лишь их машина — ни семья, ни их тела так и не были найдены.
Несмотря на обилие самых разных версий о причинах пропажи семьи, самым главным вопросом остается: живы ли они или уже нет?
