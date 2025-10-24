Разгадка рядом: опубликованы 15 версий таинственной пропажи Усольцевых

Одна из самых пугающих версий — нападение сектантов. Всего в ста километрах от турбазы «Геосфера», откуда вышла семья, находилось печально известное поселение секты Виссариона. После ареста «гуру» в 2020 году его ученики разбрелись и затерялись в лесах. «Вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды. То есть они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях», — отметил в комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов.