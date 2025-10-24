Разгадка рядом: опубликованы 15 версий таинственной пропажи Усольцевых

Что же случилось с семьей Усольцевых в красноярской тайге? Сегодня существует свыше 15 версий их исчезновения. Мы систематизировали все предположения — от официальных заявлений следствия до мнений спасателей, охотников и местных жителей чтобы определить, какой из сценариев эксперты считают наиболее вероятным.
В конце материала представлена та, к которой склоняются большинство опрошенных.
Семья Усольцевых — Сергей (64 года), его жена Ирина (48 лет) и их пятилетняя дочь Арина — 28 сентября 2025 года отправилась в однодневный поход в горную тайгу в Красноярском крае и бесследно исчезла. Несмотря на масштабные поиски с участием более 1500 человек, которые продолжались несколько недель, не было найдено ни одного следа пропавших.
1. Произошел несчастный случай.
Главной версией пропажи семьи Усольцевых остается несчастный случай. Но не единственной. Об этом сказала в комментарии aif.ru пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю Юлия Арбузова.
«Официальная версия — несчастный случай, у нас она остается приоритетной. Но поскольку тела не найдены, мы не можем исключать другие версии, в том числе и криминальные», — отметила пресс-секретарь.
О криминальных версиях ранее aif.ru говорили эксперты.
2. Усольцевы заблудились в лесу.
Коллега и друг Сергея Усольцева Александр Дымов назвал возможной причиной трагедии беспечность главы семьи. По его словам, Сергей всегда действовал импульсивно, не уделяя внимания детальной подготовке. Усольцев был опытным таежником, который знал местные леса с детства, но мог недостаточно тщательно проработать маршрут и экипировку для похода с семьей: что-то забыть или посчитать ненужным.
Дымов отмечает, что такая беспечность не мешала Сергею в походах с опытными туристами, но могла стать роковой ошибкой при походе с маленьким ребенком.
Известно, что в первые дни пропажи Усольцевых, в районе Курчинского Белогорья резко снизилась температура — с +20 практически до 0 по Цельсию.
3. Семью застрелили.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru допустил, что один из членов семьи мог стать жертвой случайного выстрела неизвестного человека, а других убрали как свидетелей.
«Допускаю случайный выстрел и смерть одного из членов семьи, а других убрали, чтобы никому ничего не рассказали», — отметил Игнатов.
4. Усольцевых встретили браконьеры.
Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых — Сергея, Ирину и пятилетнюю Арину — могли убить браконьеры. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил местный охотник Андрей Сергеев.
«Если только браконьеры какие-нибудь их убили, боясь, что их раскроют, но вообще в это время ценные породы зверя не добывают. Странно они исчезли, бесследно, такого не бывает», — отметил специалист.
Криминалист Игнатов в разговоре с aif.ru усомнился в версии о браконьерах: за отстрел краснокнижных животных наказание намного мягче, чем за убийство троих человек с ребенком. В таком случае неминуем пожизненный срок.
5. Усольцевы провалились в разлом скалы.
Кутурчинское Белогорье представляет из себя хаотичное нагромождение камней, что делает поиски пропавших людей крайне затруднительными.
«Там тысячи камней и курумников — провалов глубиной два, три и пять метров. Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды», — пояснил экскурсовод-проводник Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами участвует в поисках.
Если люди сбились с пути и оказались в такой ловушке, это может сделать их обнаружение практически невозможным, сказал гид.
6. На Усольцевых напал медведь.
Группа, искавшая Усольцевых, наткнулась на медведя. Хищник выбрался из берлоги и бросился прочь от толпы людей. Медведь не напал бы даже на троих человек с маленьким ребенком, уверен охотник.
«Теоретически они могли нарваться на медведя-шатуна. Но, во-первых, тогда остались бы следы. Во-вторых, маловероятно, что медведь напал бы сразу на троих. Он на одиночек чаще нападает, в противном случае уходит. Бегать за каждым медведь не стал бы», — сказал aif.ru почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.
7. На Усольцевых напала стая волков.
Недалеко от места пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае заметили стаю волков.
«Сейчас волки не голодные, осенью они спокойно питаются косулями, оленями, лосями. Им есть, чем питаться. К тому же, если в одиночку, то они не нападут никогда. Наоборот боятся и избегают встречи», — подчеркнул Семён Татарников.
8. Усольцевы имитировали пропажу, чтобы сбежать за границу.
Версия о побеге семьи Сергея Усольцева, который был связан с секретными предприятиями, получила широкое распространение в СМИ. По одной информации, семья отправилась в соседнюю Монголию. Блогер «Кучерявый» Александр Андрюшенков, который участвовал в поисковой операции, считает, что целью побега была Америка.
«У меня есть собственная версия того, куда исчезли Усольцевы. Мое личное мнение, предположение: они могли сбежать в США», — сказал Александр aif.ru.
Он напомнил, что Сергей Усольцев ранее работал с американцами — отправлял детей на лето за границу для изучения языка.
В Следкоме aif.ru ответили, что у Усольцевых не было предпосылок для побега.
9. Усольцевых спасли отшельники-старообрядцы.
Живущие в красноярской тайге старообрядцы из самого крупного поселения рассказали aif.ru, что не видели Усольцевых.
Ранее руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина высказала надежду, что пусть лучше Усольцевы в тайге наткнулись на староверов, которые их приютили и спасли.
Aif.ru связался с красноярской деревней Ярцево (Енисейский район), рядом с которой есть поселения староверов.
«Сомневаюсь, что семья могла так далеко поехать к нам сюда в Сибирь. Я думаю, если бы они и приняли решение уйти жить к староверам, то все-таки приобщились к общинам, которые поближе к ним», — сказала специалист администрации деревни Ярцево Екатерина Иржакова.
10. Попали в капкан или волчью яму.
По словам местного красноярского охотника Андрея Сергеева, волчьи ямы и другие ловушки для животных разбросаны по красноярской тайге, но маловероятно, что они были в том месте, где пропали Усольцевы.
«Ловушки есть, но не везде. Там, где они пропали, находится заповедная часть, вряд ли охотники делали бы там ямы. Да и чтобы сразу втроем угодить… Таких ям не бывает», — сказал Сергеев.
11. На Усольцевых напали сектанты.
Одна из самых пугающих версий — нападение сектантов. Всего в ста километрах от турбазы «Геосфера», откуда вышла семья, находилось печально известное поселение секты Виссариона. После ареста «гуру» в 2020 году его ученики разбрелись и затерялись в лесах. «Вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды. То есть они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях», — отметил в комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
12. Усольцевы сбежали от кредитов или долгов.
Ранее в СМИ получила распространение версия, что Усольцевы могли имитировать пропажу из-за невозможности выплатить долги или кредиты организаций, учредителем которых является глава семейства.
По словам сотрудников регионального отдела Следственного комитета, это маловероятно.
«Из их показаний установлено, что намерений куда-то убыть Усольцевы не имели. Конфликтов у них не было. Они занимались своей жизнью, работали, воспитывали дочь, серьезных долговых обязательств также у семьи не было», — отметила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю Юлия Арбузова.
13. Усольцевы утонули в древнем озере.
Стало известно, что семья могла отправиться к вершине горы Алат в Кутурчинском Белогорье, где на высоте 1440 метров, расположено озеро Атласное. Оно является точкой притяжения туристов.
«До озера можно дойти за день, но большинство идут с ночевкой, устанавливают там палатку. Оно очень глубокое, вода чистая, прозрачная», — рассказал гид Исиченко в беседе с aif.ru.
Часть ученых предполагают, что озеро появилось в результате падения метеорита. Другие считают, что место, где оно возникло, является кратером недействующего вулкана.
14. На Усольцевых напали беглые заключенные.
В некоторых СМИ появилась версия о том, что семья Усольцевых могла стать жертвой нападения беглых заключенных, которые скрываются в красноярской тайге.
Официальные ресурсы надзорных ведомств не сообщали о случаях побегов из колоний в регионе. Тем не менее, из ориентировок Следственного комитета по Красноярскому краю известно о розыске подозреваемого в педофилии. Преступник совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, включая принуждение к отправке интимных фото и видео по интернету.
Однако, судя по фото, разыскиваемый слишком молод, чтобы представлять серьезную опасность для семьи из трех человек.
15. Семья исчезла мистическим образом.
Существует огромное количество мистических версий, объясняющих почему семья из трех человек пропала не оставив не единого следа.
К масштабной поисковой операции подключились тарологи, экстрасенсы и гадалки, сбивающие с толку спасателей. Одни утверждали, что Усольцевы заперты в древней башне, другие вспоминали легенды о происхождении скальных массивов в заповеднике. По распространенным слухам — это остатки древней цивилизации, которая до сих пор обладает силой.
Руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина подтвердила, что получила огромное количество подобных сообщений.
«В какие-то моменты такой ажиотаж, интерес к поискам мешал. Информацию присылали незнакомые люди, экстрасенсы. Некоторые сообщения были абсолютно бредовыми. Я в личные мессенджеры более 100 сообщений получила, в том числе с координатами, где могут находиться Усольцевы», — отметила в разговоре с aif.ru спасатель.
Подавляющее большинство опрошенных нами знакомых семьи, экспертов и официальных лиц убеждены, что причиной пропажи Усольцевых стал несчастный случай — семья, скорее всего, заблудилась в густом лесу. отметили собеседники.