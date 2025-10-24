При атаке БПЛА на дом в Красногорске пострадали пять человек

«Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в своем телеграм-канале.
