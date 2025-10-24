Ричмонд
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ возросло до 165, из них 92 ребёнка

Количество пострадавших от массового отравления готовой едой в Улан-Удэ продолжает увеличиваться. По последним данным министерства здравоохранения Бурятии, зарегистрировано уже 165 случаев заболеваемости, среди пострадавших 92 ребёнка. Об этом передаёт РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«По данным на 24 октября зарегистрировано 165 случаев, из них 92 ребёнка. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 32 человека выписаны в удовлетворительном состоянии», — сообщили в Минздраве региона.

Напомним, о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте опасной продукции. Правоохранители задержали заведующую производством местного предприятия «Восток», которой предъявили соответствующее обвинение. Ранее сообщалось о 159 пострадавших, включая 90 несовершеннолетних.

Железнодорожный суд Улан-Удэ принял решение о приостановке деятельности компании-производителя на 90 суток — до 20 января 2026 года. В ходе проверки специалисты обнаружили многочисленные санитарные нарушения, включая отсутствие централизованного горячего водоснабжения и системы канализации. Также было установлено, что планировка производственных помещений не соответствует нормам безопасности, а предприятие не предоставляло документального обоснования установленных сроков годности для своей продукции.

