Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ возросло до 165, из них 92 ребёнка

Железнодорожный суд Улан-Удэ принял решение о приостановке деятельности компании-производителя на 90 суток — до 20 января 2026 года. В ходе проверки специалисты обнаружили многочисленные санитарные нарушения, включая отсутствие централизованного горячего водоснабжения и системы канализации. Также было установлено, что планировка производственных помещений не соответствует нормам безопасности, а предприятие не предоставляло документального обоснования установленных сроков годности для своей продукции.