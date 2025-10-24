Ричмонд
Число пострадавших при взрыве в Красногорске увеличилось

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске увеличилось до двух человек.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, возгорание, последовавшее за взрывом на бульваре Космонавтов, было полностью ликвидировано.

Причины происшедшего в настоящее время устанавливаются. Ранее поступала информация об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в квартире многоэтажки в подмосковном Красногорске.

