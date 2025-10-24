Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни

По версии следствия, весной 2011 года он совершил особо тяжкие преступления в отношении гулявших в лесу в пригороде Краснокамска Пермского края двоих мальчиков. В октябре 2013 года в том же городе он напал на первоклассника, вывез его в безлюдное место, где совершил в отношении мальчика тяжкое насильственное преступление, убил и закопал тело на дачном участке.