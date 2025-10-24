В Красногорске беспилотник влетел в квартиру жилого дома

Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил о происшествии в Красногорске, где в результате атаки беспилотника был повреждён жилой дом на бульваре Космонавтов. По предварительным данным, дрон влетел в квартиру, расположенную на 14-м этаже здания.