В Красногорске беспилотник влетел в квартиру жилого дома

Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил о происшествии в Красногорске, где в результате атаки беспилотника был повреждён жилой дом на бульваре Космонавтов. По предварительным данным, дрон влетел в квартиру, расположенную на 14-м этаже здания.
В результате инцидента пострадали пять человек, включая ребёнка. Четверо из них доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.
Трое взрослых проходят лечение в Красногорской городской больнице № 1, а ребёнок направлен в Центр имени Рошаля. Среди зафиксированных травм — переломы, черепно-мозговые повреждения и осколочные ранения, у ребёнка — лёгкие травмы ноги.
«На месте находится глава городского округа, работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшим и их семьям будет предоставлена вся необходимая поддержка со стороны региональных властей.
Ранее появилась информация о падении дрона вблизи города Аксай. Все обстоятельства происшествия выясняются.