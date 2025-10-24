Число пострадавших от отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек

В Улан-Удэ вновь увеличилось число пострадавших от массового отравления шаурмой и онигири. По актуальным данным Минздрава республики на 24 октября, количество зарегистрированных случаев отравления достигло 165 человек, причем 92 из них замечено у детей.
Напомним, вспышка острой кишечной инфекции произошла 18 октября. Причиной недомогания стала готовая еда, купленная в одном из популярных магазинов. Роспотребнадзор выявил грубейшие нарушения на производстве, а Следственный комитет завел уголовное дело. Сам цех по решению суда закрыли на 90 дней, а заведующей предъявили обвинение и отправили под домашний арест.
В то же время в республиканской клинической инфекционной больнице сообщают и о хороших новостях. Всего с начала вспышки было госпитализировано 82 человека, и уже 32 из них были выписаны в удовлетворительном состоянии.
